3児の母・小倉優子、「全て簡単お料理ですが…」高タンパク＆節約の“成長期ご飯”を披露「全然簡単じゃない！」「めっちゃ美味しそう」「忙しいのにほんとに凄い」
タレントの小倉優子（41）が、1日までに自身のインスタグラムを更新。高タンパク＆節約の“成長期ご飯”を披露した。
【写真】「忙しいのにほんとに凄い」小倉優子が披露した高タンパク＆節約の“成長期ご飯”
小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」と、「鶏胸肉の青椒肉絲 ちくわのチーズ豚巻き＋トマト 鯵のお刺身 おからひじき煮 白米 お味噌汁 パイナップル」が並んだ食卓の様子などをアップ。
「ちくわのチーズ豚巻きは、子どもたちも大好きです」「ちくわを半分にカットし、とろけるチーズを挟んで、豚肉を巻いたら焼きます！砂糖、みりん、酒、醤油で煮からめたら出来上がりです♪高タンパクで、いいですよね」「青椒肉絲は、鶏胸肉で作りました！胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります♪」「鯵のお刺身も今日は安く買えて大満足でした」とそれぞれの料理について紹介し、成長期男子3人を育てる母の顔をみせた。
コメント欄には「とても素晴らしいメニュー」「全然簡単じゃない！」「いつも尊敬しかないです」「めっちゃ美味しそう」「忙しいのにほんとに凄い」などの声が寄せられている。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
