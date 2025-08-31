チャンネル登録者1630万人超の大人気YouTuber「はじめしゃちょー」が30日、自身のYouTubeチャンネルで結婚を報告した。お相手は一般女性。



【画像】奥さんのウエディングフォト お幸せに！

最新の動画では、BGMとともに「はじめしゃちょー」とウエディングドレスを着た女性の写真がスライド式で流れた。その後スーツ姿で登場した「はじめしゃちょー」は「動画の冒頭、そしてタイトルにもありますように、私、はじめしゃちょー、結婚しました！」と発表した。



「もう籍も入っております。婚姻届も書いておりまして、もう結婚しました。しております」とすでに籍が入った状態であることも報告。発表の経緯について「僕は今まで独り身YouTuberとして、独りでいることの幸せをかなり謳歌したタイプの人間。結婚しない選択肢もあるなと思っていた」「半分本気、半分冗談で独身ネタを動画でやっていた」と語り、「そういう過去や経緯もありまして、結婚するときはきちんと動画にして報告しようと思っておりました」と説明した。



結婚については「YouTuberを含めて、ごく限られてた人には結婚とする話をしていません」とし、「ヒカキンさんにだけお電話で伝えさせていただきました」と明かした。お相手については「お相手がお相手なので話せることが限られているので」としつつ、「一般の女性の方。ここでいう一般人の定義は、僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーみたいなメディアに出る仕事をしていません」と公表した。



また知り合いであっても事前に伝えなかった理由としては「詮索とかされたり、広まるのも嫌だった」と吐露。「今のところ僕の妻は顔出しとか、YouTube上に出ることはないという認識でいる。お相手の詮索とか、見かけても盗撮とかで世に出ることは避けたい。妻の詮索はしないようにどうか宜しくお願いします」と呼びかけた。



（よろず～ニュース編集部）