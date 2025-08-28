本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」

【MLB】ドジャース ー レッズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地でのレッズ戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。8回の第5打席は特大飛球を放つも、惜しくも46号とはならず。メジャー30球場中12球場では本塁打となる当たりだっただけに、落胆の声も上がった。

大歓声が一転してため息に変わった。5-1で迎えた8回2死、左腕スーターの初球フォーシームを捉えた。大谷らしい逆方向への強い打球がLAの夜空に舞い上がり、本拠地ファンは一発を確信したのか総立ちとなった。しかし、打球はウォーニングトラックで左翼手のグラブに収まり、「Ohhhhh……」と嘆く声が上がった。

MLB公式の「ベースボール・サバント」によると、大谷の打球は速度103.4マイル（約166.4キロ）、角度41度、飛距離354フィート（約107.8メートル）の当たりだった。レッドソックスの本拠地フェンウェイパーク、アストロズ本拠地のダンキンパーク、パドレス本拠地のペトコパークなど、12球場では本塁打になる当たりだった。

大谷はここまで、フィリーズのカイル・シュワーバー外野手に並ぶナ・リーグトップの45本塁打をマーク。本塁打となれば単独トップ、またドジャース通算100号だった。（Full-Count編集部）