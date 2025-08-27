カミナリまなぶがロケでアキレス腱断裂、関係者に「腱は切れても、僕との縁は切らないで」
芸能事務所のグレープカンパニーは8月26日、お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶ（36歳）が、「ケガのため歩行が難しい状況となっております」として、まなぶからのメッセージを公開した。
まなぶはバラエティ番組「アメトーーク！」（テレビ朝日系）のロケで、ダンスをしていたところアキレス腱を断裂。病院で全治8週間の診断を受けた。
26日に所属事務所のグレープカンパニーは公式X（Twitter）で、「この度、カミナリまなぶはケガのため歩行が難しい状況となっております。関係者の皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と報告。
そしてまなぶから、「基本的に歩行が難しいため、椅子に座って生活しております。この2か月間はスタジオ収録には出られそうですが、ロケは少し厳しそうです」「そんな中、サンドウィッチマンの伊達さんが『代わりにロケに行く』と申し出てくれました。盛り上がること間違いなしでしょうし、好感度も鰻登りでしょう。ただ、番組のイスだけは奪わないで欲しいです」「関係者の皆様へ。腱は切れても、僕との縁は切らないでください」とのメッセージを投稿した。
