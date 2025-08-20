

山田涼介

Hey! Say! JUMPの山田涼介が、“LEO”としてプロゲームチーム「Crazy Raccoon」に電撃加入することが決まり、20日、都内で加入発表会見を開いた。

ゲーム好きでも知られる山田。2021年にはYouTubeにゲームチャンネル『LEOの遊び場』を開設。以降『Apex Legends』を中心に、定期的に実況配信を行い、今年５月にはチャンネル登録者数が100万人を突破した。

そんな山田が、『第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends』に出場するなど、かねてより親交を深めてきた「Crazy Raccoon」が新設する「STAR部門」に電撃加入する。

会見場に登場した山田は「LEO」と自分の名前が入ったユニフォームを手に「これまでも数々の記者会見に出席してきましたが、LEOという別人格でこの場にいるのは不思議な気持ちです」と語った。

加入に至った動機を「普段から家を出ずインドア派で、休みの日があれば一日中ゲームするほど好きで、ゲームへの熱が小さい頃からずっとあるので、ゲームは今、eスポーツとして知られているので、表に出る人間として良さを伝えていくのも、お手伝いできるんじゃないかなって思って決めました」と明かした。

ゆくゆくは、ゲーム大会も主催したいとも語る山田。「開いた時には、うちのメンバーの知念とかもゲームが好きなので、呼んでボコボコにしたいです。公式の場でボコボコにします」と笑いを誘いつつ「ゲームは、たくさん助けてもらえるコンテンツの一つだと思います。嫌なことも忘れられるのがゲーム、楽しいものだよっていうことを活動を通じて知ってもらいたいなって思います」と意気込んだ。

その上で「ゲーマーとしての、そしてLEOとしての山田涼介も是非応援してくだされば幸いです」と挨拶した。