AI¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ÎÌ£Êý¡©ºîÊ¸¡¦³¨Æüµ¤Þ¤Ç¡Ä ½ÉÂêÂå¹Ô¤Ë¡ÖAI¤Î´¶ÁÛÊ¸¤ò¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯¤·¤Æ¡×°ÍÍê¤â¡ÚN¥¹¥¿²òÀâ¡Û
²ÆµÙ¤ß¤â½ªÈ×¡£½ÉÂê¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤À¡¢AI¤¬ÉáµÚ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÍê¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ö½ÉÂêÂå¹Ô¡×¤Ø¤Î°ÍÍê¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÈÊÙ¶¯¤ä½ÉÂê¤ËAI¡É¡¡Ìó4³ä¤Î»Ò¤É¤â¤¬·Ð¸³¡Ö¤¢¤ê¡×
°æ¾åµ®Çî¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚQ.»Ò¤É¤â¤Ï²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤¤¤Ä½ª¤ï¤é¤»¤¿¡©¡Û¡Ê¿Æ1000¿Í¤¬²óÅú¡Ë
¢¨³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤ÈÀÄ»³¥é¥¸¥å¥Ü¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ëÄ´ºº
Á°È¾¡§25.4¡ó
¸åÈ¾¡§42.2¡ó
ºÇ½ªÆü¤¢¤¿¤ê¡§17.8¡ó
½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡§5.9¡ó
¡ÚÊÙ¶¯¤ä½ÉÂê¤ÇAI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡©¡Û¡Ê¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤É1430¿Í¤¬²óÅú¡Ë
¢¨¥Ë¥Õ¥Æ¥£¥¥Ã¥ºÄ´¤Ù
39.7¡ó¤¬¡¢½ÉÂê¤ÇAI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£
¢§AI¤ò¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¦¿ô³Ø¤ÎÌäÂê¤Î²òÀâ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¡¦½ÉÂê¤Î´ÝÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
¡¦ºîÊ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìó4³ä¤Î»Ò¤É¤â¤¬AI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤ÊÍøÍÑÊýË¡¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÎÅÀ¤¹¤ë¸½Ìò¶µ»Õ¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸«È´¤±¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢§¹áÀî¸©¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤¿¤Á
¡Ö¡Ê·×»»¤ÇÅÓÃæ¤Î¼°¤¬¤Ê¤¯¡Ë ²ø¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤«¤â¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤Ï¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×
¢§ÂçºåÉÜ¤Î¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸
¡Ö½ÉÂê¤Ê¤É¤ÇAI¤ò»È¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤äÍý²òÅÙ¤Ç³Î¼Â¤Ë¸«È´¤±¤ë¤È»×¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËAI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë»ùÆ¸¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
¥¢¥ó¥±¡¼¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î4³ä¤°¤é¤¤¤¬AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥×¥í¤Ç¤â¸«È´¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢AI¤ò½ÉÂê¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
30Âå
¡ÖAI¤Ï¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤¤â¤Î¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º»È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤Ï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Ãæ³Ø2Ç¯À¸
¡Ö¼ÂºÝAI¤Ë¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢°Æ¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®³Ø3Ç¯À¸
¡Ö¡ÊQ.¤â¤·AI¤¬ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é¡©¡ËÈ¾Ê¬¡ÄÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¡×
40Âå
¡Ö¤½¤ì¼«ÂÎ¤ò³Ø¹»¤ËÄó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤«¤Ê¡×
¾®³Ø6Ç¯À¸
¡Ö¡ÊQ.ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Ï½ÉÂê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
40Âå
¡Ö¡ÊQ.AI¤ÇÊ¸¾Ï¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡Ë¤µ¤ß¤·¤¤¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×
¾®³Ø6Ç¯À¸
¡Ö¼«Ê¬¤ÇÊ¸ºî¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
AI¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¹ÎÄêÅª¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿Æ¤¬AI¤Ë¡Ö²Æº×¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÍê¤ß¡¢AI¤¬½ÐÎÏ¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢»Ò¤É¤â¤¬½ÉÂê¤Î³¨¤òÉÁ¤¯¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AIÅÐ¾ì¤Ç½ÉÂêÂå¹Ô¶È¼Ô¤Ø¤Î°ÍÍê¤âÊÑ²½¡©¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯Ä¾¤·¤Æ¡×
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
AI³èÍÑ¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢½ÉÂêÂå¹Ô¶È¼Ô¤Ïº£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ö½ÉÂêÂå¹ÔµßµÞÂâ¡×¤Î¹ÓÌÚÁïÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÉÂêÂå¹Ô¤Î°ÍÍê¤Ï³Î¼Â¤Ë¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö½ÉÂêÂå¹ÔµßµÞÂâ¡×¤Ç¤Ï¡¢AI¤Ë¤Ïº¤Æñ¤Ê¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤ò±é½Ð¤¹¤ë¹©É×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í§¿Í´Ø·¸¤äÉô³èÆ°¤Î·Ð¸³¡¢Ã´Ç¤¤¬ÃÎ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò´¶ÁÛÊ¸¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¿®ÍêÀ¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¡ÖAI¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÊä´°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
AI¤Ç½ñ¤¤¤¿ÆÉ½ñ´¶ÁÛÊ¸¤ò¡Ö¿Í´Ö¤Ã¤Ý¤¯Ä¾¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃÇ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¡©¤ä¤ëµ¤¤¬¾å¤¬¤ëË¡Â§¤â
°æ¾å¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¡¢¤Ê¤¼ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿Í´Ö¹ÔÆ°¿´Íý¤Ë¾Ü¤·¤¤ÌÀÀ±Âç³Ø¿´Íý³ØÉô¤ÎÆ£°æÌ÷¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ú¥Ñ¡¼¥¥ó¥½¥ó¤ÎË¡Â§¡Û¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¿Í´Ö¤Ï»ñ¸»¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê»þ´Ö¤ä¤ª¶â¤â¡¢¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤À¤±Á´Éô»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤â1¤«·î¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢Á´Éô¤Î´ü´Ö¤ò»È¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢Àè¤Ë¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÄÔêí¤¬¹ç¤¨¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤ò¸å²ó¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢²ò·èºö¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ú¥º¡¼¥Ë¥ó¤ÎË¡Â§¡Û¤Ç¤¹¡£
ÌÀÀ±Âç³Ø¤ÎÆ£°æ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Î4Ê¬´Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
4Ê¬´Ö¤ä¤ë¤È¥É¡¼¥Ñ¥ß¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤ä¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¤Þ¤º4Ê¬´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÂÆÀ¤Ç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¿Æ¤â»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö½ÉÂê¤ä¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤Þ¤º¤Ï4Ê¬´Ö´èÄ¥¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¤â¤·¤«¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£