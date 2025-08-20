TP-LinkからWi-Fi 7対応ルーター「Archer GE230」と「Deco BE22 2pack」、15％オフも
ティーピーリンクジャパン（TP-Link）は、Wi-Fi 7対応の新型Wi-Fiルーター「Archer GE230（Amazon.co.jp限定）」と「Deco BE22 1pack」、「Deco BE22 2pack（Amazon.co.jp限定）」を27日に発売する。15％オフクーポンも用意されている。
Archer GE230
Archer GE230（Amazon.co.jp限定）
「Archer GE230（Amazon.co.jp限定）」は、Wi-Fi 7対応の新型Wi-Fiルーター。Wi-Fiスピードは、2882Mbps（5GHz／802.11be）＋688Mbps（2.4 GHz／802.11be）、アンテナは外部アンテナ×4を備え、合計3600Mbpsの高速接続を実現したとのこと。
大きさは、268.6×153.1×58.6mm、 2.5Gbps WANポート×1、2.5Gbps LANポート×1、1Gbps LANポート×3、USB 3.0ポート×1を搭載する。この他にも、2.5Gbpsポート×2、1Gbpsポート×3とマルチギガ有線ポートを複数搭載し、「TP-Link HomeShield7」を内蔵する。製品保証は3年。
15％オフクーポンは8月27日まで利用できる。コードは「AUGGE22」。項目 内容 Wi-Fiスピード 2882Mbps（5GHz／802.11be）＋688Mbps（2.4 GHz／802.11be） アンテナ 外部アンテナ×4 インターフェース 2.5Gbps WANポート×1、2.5Gbps LANポート×1、1Gbps LANポート×3、USB 3.0ポート×1 大きさ 268.6×153.1×58.6mm Wi-Fi暗号化 WPA3、WPA／WPA2-Enterprise（802.1x）、WPA2、WPA 保証期間 3年間
Deco BE22
「Deco BE22」は、Wi-Fi 7対応の新型Wi-Fiルーター。Wi-Fiスピードは、2882Mbps（5GHz／802.11be）＋688Mbps（2.4GHz／802.11be）、アンテナは、高性能内蔵アンテナを備え、合計3600Mbpsの高速接続を実現したとのこと。
大きさは、150×150×62mm、有線ポートは、1.0Gbps WAN／LANポート×2（WAN／LAN自動認識対応）を搭載する。「TP-Link HomeShield7」を内蔵し、製品保証は3年となる。
20日～27日の期間中、Amazon.co.jpでの購入時に使える15％オフクーポンが利用できる。コードは「AUGDE22」。
Deco BE22項目 内容 Wi-Fiスピード 2882Mbps（5GHz／802.11be）＋688Mbps（2.4GHz／802.11be） アンテナ 高性能内蔵アンテナ 有線ポート 1.0Gbps WAN／LANポート×2（WAN／LAN自動認識対応） 大きさ 150×150×62mm Wi-Fi暗号化 WPA3-Personal、WPA2-Personal、WPA-Personal 保証期間 3年間