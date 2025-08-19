¹Ã»Ò±à¤Î»î¹çÃæ¤Ë´¶Æ°¥·¡¼¥ó¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡¡Ãç´Ö¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿µ¤¸¯¤¤¤Ï¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×
²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¡¢½à¡¹·è¾¡
¡¡¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè107²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï19Æü¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î4»î¹ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1»î¹ç¤Ç»³Íü³Ø±¡¡Ê»³Íü¡Ë¤Î¥¢¥ë¥×¥¹ÀÊ¤¬ÁÕ¤Ç¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¿è¤¹¤®¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³Íü³Ø±¡¤Î¡Ö8ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÅÄÂ¼ñ¥¾æÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¡¢»î¹çÁ°Æü¤Î18Æü¤¬18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡£ºò²ÆÍ¥¾¡¹»¤ÎµþÅÔ¹ñºÝ¡ÊµþÅÔ¡Ë¤È·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢2²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢¥¢¥ë¥×¥¹¤«¤é¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥½¥ó¥°¤¬¶Á¤¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÇï¼ê¤ÎÇÈ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë»°¥´¥í¤¬Å¨¼º¤òÍ¶¤¤¡¢2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£»³Íü³Ø±¡¤Ï3-1¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£X¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Îµ¤¸¯¤¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö±þ±çÃÄ¤¬Äã²»¥Ï¥Ã¥Ô¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤Ç½ËÊ¡¡×
¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¿è¤¹¤®¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×
¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇÃç´Ö¤ä´ÑµÒ¤Ë½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡ÈÄÁ»ö¡É¤Ë¡ÖÁê¼ê¤ÏÄ´»Ò¤òÍð¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¼ººö¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¡ª¡ª¡¡±¿¤òÌ£Êý¤ËÉÕ¤±¤¿ÎÉ¤¤Æü¤ä¤ÍÅÄÂ¼·¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï11-4¤Ç»³Íü³Ø±¡¤¬¾¡Íø¤·¡¢4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë