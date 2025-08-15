TOKYO MXの情報バラエティー番組「5時に夢中！」放送5000回を記念した公開生放送「祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博」が15日、都内で行われ、月曜レギュラーのマツコ・デラックス（52）が欠席した。

マツコは4日と11日の同番組の生放送を欠席していた。仕事で羽田空港で向かった際に腰痛を発症したといい、今週11日の放送ではMCの垣花正アナウンサー（53）は「亜脱臼っていう表現がついてるみたいですけど」「羽田空港の駐車場で動けなくなった」などと説明していた。

14日に番組公式サイトで「8月15日(金)開催の『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』におけるマツコ・デラックスさんの出演について、いまだ安静が必要との判断から、出演を見合わせることとなりました」と発表していた。

イベントには、垣花正、大島由香里、ミッツ・マングローブ、若林史江、岩下尚史、北斗晶、松田ゆう姫、ヒコロヒー、岩井志麻子、中瀬ゆかり、中尾ミエが出演し、各曜日のコメンテーターが集結。黒船特派員としてトキ、小原ブラス、ジョナサン、ケントも出演する。