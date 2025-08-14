ËüÇî²ñ¾ì¤Çµ¢Âðº¤Æñ¼ÔÂ³½Ð¡¡ËüÇî¶¨²ñ¡ÖÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¡×¡Ö²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï²þÁ±¡×¡¡Í£°ì²ñ¾ì¤Ë·Ò¤¬¤ëÂçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ç
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤¤Î¤¦Ìë¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Îµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤¬²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¡ÖÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî²ñ¾ì¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
º®Íð¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤ÏÆü¾ï¤ÎÆø¤ï¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤Ë·Ò¤¬¤ëÍ£°ì¤ÎÅ´Æ»¡¦Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¸á¸å9»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÅ¼Ö¤Ø¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¤¬»ß¤Þ¤ê¡¢°ìÉô¶è´Ö¤Ç¸áÁ°5»þÈ¾Á°¤Þ¤Ç±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬µ¢Âðº¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢Ì´½§±Ø¤¬¤´¤Ã¤¿ÊÖ¤·¤¿¤¿¤á¡¢ËüÇî²ñ¾ì¤Ïµ¢Âðº¤Æñ¼Ô¤ÎÂÔµ¡¾ì½ê¤È¤·¤Æ³«Êü¡£¤·¤«¤·¡¢½ë¤¤²°³°¤ÇÂÔ¤ÁÂ³¤±¤ë¿Í¤«¤é¤ÏÈèÏ«¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Íè¾ìµÒ¡Ê8¡Ë
¡Ö¿²¤¿¤¤¡ÄÌ²¤¿¤¤¡Ä¡×
½÷¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ
¡Ö¥¥Ä¥¤¤Ç¤¹¤Í¡¢ÁÛÄê³°¤Ç¤·¤¿¡£ÅÓÃæ¤Ç¥É¥¤¥Ä´Û¤Î¿Í¤¬¥°¥ß¤òÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×
°ìÊý¡¢ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ï¡¢¤±¤µ¡¢²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ø¤Î¶¨ÎÏÍ×ÀÁ¤ä¿å¤ÎÇÛµë¤Ê¤É¡¢ºÒ³²¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤Ë½à¤¸¤Æ¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤¤Á¤ó¤ÈÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤È¤·¤¿°ìÊý¡Ä
ÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¡¡¹â²Ê½ß Éû»öÌ³ÁíÄ¹
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÂçÊÑ¿´¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸¡¾Ú¤·¤Æ¡¢²þÁ±¤¹¤Ù¤¤È¤³¤í¤Ï²þÁ±¤¹¤ë¡×
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íè¾ìµÒ¤é36¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÇ®Ãæ¾É¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ú¾É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎËüÇî¤ÏÄÌ¾ï¤è¤ê30Ê¬ÃÙ¤¯¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¤Ë³«¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£