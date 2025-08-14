【Numbers to know】DIGIDAY編（8/7〜8/13）： ワーナー 、2Qは黒字でストリーミングの会員増 ほか
「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月7日（木）〜8月13日（水））注目した数字をご紹介します。
6億ドル
AMCネットワークス、2Qは売上減も配信好調『ウォーキング・デッド』などで知られる米国のAMCネットワークスは、2025年第2四半期の売上高が前年同期比4％減の6億ドル（約870億円）だった。ケーブル事業の低迷で加盟店収入は12％減、広告収入は18％減。一方、ストリーミング事業は値上げ効果で12％増の1億6900万ドル（約245億円）となり、通期のフリーキャッシュフロー見通しを2億5000万ドル（約363億円）に引き上げた（thewrap.com）。
340万人
ワーナー、2Qは黒字 ストリーミングの会員増ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは2025年第2四半期、1株当たりの利益が63セント（約91円）と、市場予想の21セント（約30円）赤字を上回り黒字だった。HBO MaxやDiscovery+を含むストリーミング部門の会員は世界で340万人増加し、スタジオ部門は『マインクラフト・ムービー』などのヒットで売上が55％増加、全体売上は98億1000万ドル（約1兆4225億円）と予想を上回った（reuters.com）。
16億ドル