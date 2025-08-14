「Numbers to know」では、Digiday Japan編集部が今週（8月7日（木）〜8月13日（水））注目した数字をご紹介します。

6億ドル

AMCネットワークス、2Qは売上減も配信好調

『ウォーキング・デッド』などで知られる米国のAMCネットワークスは、2025年第2四半期の売上高が前年同期比4％減の6億ドル（約870億円）だった。ケーブル事業の低迷で加盟店収入は12％減、広告収入は18％減。一方、ストリーミング事業は値上げ効果で12％増の1億6900万ドル（約245億円）となり、通期のフリーキャッシュフロー見通しを2億5000万ドル（約363億円）に引き上げた（thewrap.com）。

340万人

ワーナー、2Qは黒字　ストリーミングの会員増

ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは2025年第2四半期、1株当たりの利益が63セント（約91円）と、市場予想の21セント（約30円）赤字を上回り黒字だった。HBO MaxやDiscovery+を含むストリーミング部門の会員は世界で340万人増加し、スタジオ部門は『マインクラフト・ムービー』などのヒットで売上が55％増加、全体売上は98億1000万ドル（約1兆4225億円）と予想を上回った（reuters.com）。

16億ドル

ESPN、WWE配信権を5年総額16億ドル取得

米ディズニー傘下のスポーツ専門局ESPNは、WWEの主要ライブイベントの米国配信権を5年間、年間平均3億2500万ドル（約470億円）で取得する契約を結んだ。総額は約16億ドル（約2320億円）で、2026年から年10本のプレミアムイベントを配信するという（cnbc.com）。［原文：Future of TV Briefing: The investment landscape for creator-owned businesses］編集／坂本凪沙