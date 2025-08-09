『新機動戦記ガンダムW』Lucreaに「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」が登場
メガハウスは、『新機動戦記ガンダムW』より「Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」(27,500円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年6月発送予定。
2026年6月発送予定「Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」(27,500円)
「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにて、イラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」が1/7スケールでLuceaシリーズに登場。
台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめらている。繊細でボリューム感のある造形を手元で楽しんでみたい。
(C)SOTSU・SUNRISE (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
2026年6月発送予定「Lucrea(ルクリア) 機動戦士ガンダム45周年×初音ミク 初音ミク×ウイングガンダムゼロ EW」(27,500円)
「ガンダム45周年×初音ミク」コラボプロジェクトにて、イラストレーター・neco氏によってデザインされた「ウイングガンダムゼロ EW」をモチーフにした「初音ミク」が1/7スケールでLuceaシリーズに登場。
台座にはデュオ、トロワ、カトル、五飛を連想させるモチーフも散りばめらている。繊細でボリューム感のある造形を手元で楽しんでみたい。
(C)SOTSU・SUNRISE (C)Crypton Future Media, INC. www.piapro.net