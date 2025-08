ピクシブは、8月16日から東京ビックサイトで開催されるコミックマーケット106において、「C106休憩所 Supported by pixiv」という形態で企業出展すると発表した。休憩所としての出展は今年で2023年夏以来3年目で、出展予定の位置は「西4ホール 企業ブースNO.1351」。ピクシブがコミケに大型休憩所を展開! 海の家をイメージした約230平米エリア、飲み物や塩飴配布

ピクシブが東京ビックサイトに企業出展するという内容。夏と冬の年2回行われるコミックマーケットのうち、夏の開催分では暑さが極めて過酷であることが知られている。これをうけてピクシブでは2023年夏開催分から企業ブースの出展形態を休憩所として展開しており、来場者からも好評だったと言及。来場者が気軽に立ち寄れる場所として、疲れた足を休めつつ水分を補給したり、購入した作品を整理したり、友人との待ち合わせにも利用できるとしている。ブースは暑い夏に休む場所として、海の家をイメージ。疲れた体を休めるため、水や塩飴などの無料配布も実施する。水のボトルにはオリジナルラベルがあしらわれている。<オリジナルペットボトル><Pastela オリジナルポストカード><pixiv オリジナルショッパー><「ZEN大学」望月けい特製クリアファイル><「rurudo」POP UP SHOP オリジナルうちわ>また、中央には幅4mもの大型モニターを設置。クリエイターインタビューやピクシブのサービスに関する映像コンテンツを放映し、ピクシブについてより知ることができるようになっている。各サービスから展示・企画が予定され、さまざまな配布も行われるようだ。Pastela ペイントツール体験コーナー、オリジナルポストカード配布pixiv サービス紹介パネル展示、オリジナルショッパー配布pixivプレミアム アンケート回答者にオリジナルステッカー配布BOOTH オリジナルステッカー配布pixivFANBOX サービス紹介パネル展示冊子「pixiv高校生イラコン受賞作品集」配布ピクシブが提携する京都芸術大学 通信教育部イラストレーションコースの案内冊子&米山舞特製クリアファイル配布ピクシブが連携するオンライン大学「ZEN大学」のpixiv提携科目冊子&望月けい特製クリアファイル配布ピクシブが協力するイラストレーター「rurudo」POP UP SHOPのキービジュアルを使用したオリジナルうちわ配布○「C106休憩所 Supported by pixiv」利用ルールおひとり様30分以内を目安にご利用ください。体調が優れないと感じたら、近くにいるスタッフまでお声がけください。荷物を置いたままでの席取りはご遠慮ください。ご自身の荷物は自己責任で管理をしてください。休憩所内は飲食可能です。お席にゴミの放置はせず、休憩所内のゴミ箱などをご利用ください。また、分別へご協力ください。無料配布物は原則、おひとり様1種類1点限りです。各日の予定数に達し次第、配布終了となります。無料配布物の配布時間や数については、混乱や混雑防止のため非公開となります。スタッフの指示に従い、他のご利用者様の迷惑にならないようご利用ください。ルールを守れない方はご利用をお断りする場合がございます。ご了承ください。【プレスリリース】コミックマーケット106に「C106休憩所 Supported by pixiv」出展決定🎉https://t.co/dKDPvt1UAV来場者向け大型休憩所を今年も提供!「海の家」をイメージした広いスペースに椅子を用意🪑オリジナルペットボトルや塩飴も無料配布🍬 #C106 #pixiv休憩所- pixiv (@pixiv) August 4, 2025