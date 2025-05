■TXTスビンがファンを想い歌ったカバー映像に反響

【画像】布団にくるまった彼氏感強めのスビン(TOMORROW X TOGETHER)他【動画】カバー映像

TOMORROW X TOGETHER(トゥモロー・バイ・トゥギャザー)の公式Instagramにて、SOOBIN(スビン)が布団にくるまった愛らしい姿が公開された。

これに先立って、スビンはポール・キムの楽曲「私の春の理由」をカバーした映像を公開。写真は、ホテルの一室で撮影された映像のワンシーンを切り取ったオフショットとなっている。

「i‘ll always be by your side(僕はいつもあなたのそばにいます)」というキャプションが付けられた投稿には、手枕をして深々とかけた布団から顔を出し、少し照れ笑いをするスビンをはじめ、布団からしっかり顔を出し、目を閉じた寝顔ショットなど4枚の写真が公開されている。

SNSでは「デコ出しスビンが可愛い」「布団にくるまったスビンさんかわいすぎ」「彼氏感強くてメロすぎる」「寝起きにスビンちゃんが居たらなと……」「さすが国民の初恋」の他、「スビンの歌声ほんとだいすき」「聴けば聴くほど沁みる」「スビンさん、素敵な歌をありがとう」など、大きな反響が寄せられている。

なお、Instagramにはこの他にも、ノートに何か書いているスビンの姿を捉えたオフショットも公開。スビンは自身のInstagramのストーリーズにて、韓国語で「私の春の理由はMOA(ファンネーム)だよ」と書いたノートのメモを公開している。

