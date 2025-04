2025年はベージュがトレンド♡ブルべさん向け垢抜けベージュメイク

こんにちは!ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。2025年はベージュメイクが再熱中ですが、黄みのあるベージュカラーに苦手意識があるブルベさんも多いのではないでしょうか?今回はブルベさんでも似合う垢抜けベージュメイクを紹介したいと思います♡

ブルベさんが似合うベージュメイクのポイントは以下の3点です!

1:ピンクベージュのアイシャドウを選ぶ

2:涙袋にピンクを加える

3:アイシャドウは控えめでまつ毛をメインに

ベージュは黄みのあるカラーなのでブルベさんがベージュのアイシャドウを使うと目元だけ浮いて見えてしまうことも…。ブルベさんがベージュメイクをする際はピンクベージュのアイシャドウを使うと目元に馴染んで似合いやすいです!

テクスチャーはシアーな透け感のあるアイシャドウを使って透明感のある目元に仕上げると◎涙袋にもピンクを加えると目元に統一感がでるのでオススメです♪

また、2025年は束感まつ毛メイクの流行がまだまだ続きます。アイシャドウは控えめにして、まつ毛メイクに力を入れると今っぽい目元に仕上がります!

こちらの3点のポイントを押さえるとブルベさんでも垢抜けた印象のベージュメイクに仕上がります♡

今回使ったブルベさん向けのコスメはこちらです





A:Wonjungyo ウォンジョンヨ メタルシャワーペンシル 01ドリームハグ

B:2aN ベターミーアイパレット 05ディアーミー

C:D-UP ハイパーリフトマスカラ ブラウンブラック

D:D-UP シルキーリキッドアイライナーWP ナチュラルブラウン

How to make up

‐綯覆涼羆のカラーをアイホール全体と下まぶた全体に塗ります。

◆〆顕爾離ラーを二重幅に塗ります。

下段の中央のカラーを目尻に塗ります。

ぁ ̄Σ爾離ラーを薄く目尻に塗ります。

ァ〆絃紊離ラーをまぶたの中心に塗り、涙袋にも塗ります。

ΑAのウォンジョンヨ メタルシャワーペンシル 01ドリームハグを涙袋の中心に重ねて塗ります。

А_蔀覆涼羆のカラーを下まぶたのキワに塗り、平筆で涙袋の影も描きます。

─ ̄上のカラーを上まぶたの中心に重ねて塗ります。

今回使用した2aN ベターミーアイパレット 05ディアーミーはブルベさんにぴったりのピンクベージュカラーのアイシャドウパレットです!

ピンクベージュのアイシャドウだとブルベさんも気軽にベージュメイクを楽しめるのでオススメです◎

いかがだったでしょうか?今回はブルべさん向けの垢抜けベージュメイクを紹介しました!今までベージュメイクに苦手意識があったブルベさんもぜひこの機会にお試しください♪