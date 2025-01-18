ÀÐ°æ·Å¡¡ÇÔ·ì¾É¤«¤éºÆµ¯¤Î°ìÊâ¤Ç»×¤ï¤Ìà»öÂÖá¡¡»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÇÅÏÊÆ¤â¡ÖÎã¤Î»³²Ð»ö¤Ç¡Ä¡×
¡¡¸µ£Í£Í£Á¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÀÐ°æ·Å¡Ê£³£¸¡Ë¤¬¡¢ÇÔ·ì¾É¤«¤éºÆµ¯¤Î°ìÊâ¤òÊâ¤à¤â¡¢»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤ÇÍ½ÄêÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ¤ÏºòÇ¯£¸·î¤Ë´¶À÷¾É¤Ë¤è¤ëÇÔ·ì¾É¤ò´µ¤¤¡¢£²½µ´Ö¤Î´Ö¤Ë£³²ó¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å£±£±·î¤Ë¤â¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä²óÉü¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢±¦¾åÈ¾¿È¤Ë¤Þ¤Ò¤Î¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æµ×¡¹¤ÎÅÅÏÃ¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤â¡¢À¶¿Ü»Ô¤Î¥Á¥¨¤Ç¤¹¡£¥¿¥É¥³¥í¤¬Ì¾¸Å²°¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ä¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë¥¤¥·¥¤¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ë¡£¤³¤ì¤òÌµ»ë¤·¤ÆÉÂ¾õ¤òÊ¹¤¯¤È¡ÖÎÉ¤¯¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¨¤ê¤ã¡¼¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¤Þ¤À¤·¤Ó¤ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â²óÉü¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é³èÆ°ºÆ³«¤ò·èÃÇ¤·¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÈô¤ó¤À¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤â¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¥Ð¥Ë¥éÇÀ±à¤Î¼êÅÁ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥Ð¥Ë¥éÇÀ±à¤Ï¼êÅÁ¤¤¤Ê¤¬¤é¤¤¤º¤ì¼«Ê¬¤Ç¤âºî¤ê¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ë¥éÇÀ±à¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¤â¤¦¤«¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¤è¤¯¸À¤¦¤Ç¤·¤ç¡£¡Ø¥Ð¡¼¥Ë¥é¡¢¥Ð¥Ë¥é¡¢¹â¼ýÆþ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¼Ä¸¶¿®°ì¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ËÂ³¤¤¤ÆÀÐ°æ¤Î¥Ð¥Ë¥é¤ò¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅÏ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»Å»ö¤¬ÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Þ¤À¸À¤¨¤Ê¤¤Âç»ö¤Ê»Å»ö¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤¬¡¢ËÜÅö¤Ïº£½µ¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢Îã¤Î»³²Ð»ö¤Ç£±½µ´Ö±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡£¸½ºß¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ëÂçµ¬ÌÏ¤Ê»³²Ð»ö¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ºÆµ¯¤Î°ìÊâÌÜ¤¬Æ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£ÀÐ°æ¤Ï¸½ÃÏ¤Î»ÔÌ±À¸³è¤ò¡Ö¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î»þ´ü¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡Ä¡£ËÍ¤Î»Å»ö¤ÎÍ½Äê¤Ï£±½µ´ÖÄøÅÙ¤Ê¤ó¤Ç¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èï³²¤¬¤³¤ì°Ê¾å³ÈÂç¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¿´¤«¤éµ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¹Ô¤¯Àè¡¹¤Ç²¿¤«¤·¤é¤³¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡Ä¡£¤Ç¤â¤Þ¤¢¡¢±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à»Å»öá¤¬ÌÀ¤«¤»¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬Íè¤¿¤é¤Þ¤¿¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤ê¡¢¼èºà¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë½Ð¤Ð¤Ê¤ò¤¯¤¸¤«¤ì¤¿³Ê¹¥¤À¤¬¡¢ÉÔ¶þ¤ÎÃË¤Ï¤³¤³¤«¤é¤É¤ó¤ÊºÆµ¯¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£