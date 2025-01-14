¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤È¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ëÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¤ò1·î21ÆüÈ¯Çä¡¢¡Ö¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×
¥×¥ì¥Ê¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¤Î¡ÖHotto Motto (¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È)¡×¤Ï1·î21Æü¡¢Åß¸ÂÄê¤Î¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼È¯Çä
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤¹¤²È¡ÖÃº²Ð¤ä¤¤È¤êÐ§¡×1·î21ÆüÈ¯Çä¡¢Á°²óÈ¯Çä»þ¤è¤ê¤ä¤¤È¤ê¤òÁýÎÌ¡¢¡Ö¤â¤â¡×¤òÂç¤¤¯¥«¥Ã¥È¤·¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤Î¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤Ë¡¢¡Ö¤ª¤ó¤¿¤Þ¡×¡Ö¤Í¤®¥Þ¥è¡×¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¾¦ÉÊ¤âÍÑ°Õ
2¼ïÎà¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¥Á¡¼¥º¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×¤âÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ò¤È¤ó¤«¤Ä¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ÍÎ¿©¥á¥Ë¥å¡¼¡Ó
²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þÉ½µ¡£
¡Ö»Ý¤ßË¤«¤ÊÇ»¸ü¥½¡¼¥¹ ¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×660±ß¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¡Ö»Ý¤ßË¤«¤ÊÇ»¸ü¥½¡¼¥¹ ¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×
¡Ö¤´¤í¤Ã¤ÈÌîºÚ¤ÎÀäÉÊ¥½¡¼¥¹ ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×700±ß¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¡Ö¤´¤í¤Ã¤ÈÌîºÚ¤ÎÀäÉÊ¥½¡¼¥¹ ¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×
¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¡ß¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹ ¥Á¡¼¥º¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×740±ß¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¡ß¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹ ¥Á¡¼¥º¥Ç¥ß¥«¥ÄÊÛÅö¡×
¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¡ß¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹ ¥Á¡¼¥º¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×780±ß¡£
¤Û¤Ã¤È¤â¤Ã¤È ¡ÖÇ»¸ü¥Á¡¼¥º¡ß¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹ ¥Á¡¼¥º¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¥«¥ÄÊÛÅö¡×
¡È¥µ¥¯¥Ã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¡É¤Ê¤È¤ó¤«¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×¤ÎÃæ¤«¤é¹¥¤¤Ê¥½¡¼¥¹¤òÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢µí¹ü¤È¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¿æ¤½Ð¤·¡¢µí¤¹¤¸¤È¥½¥Æ¡¼¤·¤¿ÌîºÚ¤ò²Ã¤¨¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Î¥³¥¯¤ÈÌîºÚ¤Î»ÝÌ£¤¬¡È¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¡É¡£
¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢ÀÖ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä²«¿§¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¶ñºà´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤ò¸ú¤«¤»¤¿¡¢¡È¤´¤Ï¤ó¤¬¤¹¤¹¤àÌ£¤ï¤¤¡É¡£
¡Ö¥Á¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡×¤Ï¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤äÇò¥ï¥¤¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ç»¸ü¤Ç¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¸ýÅö¤¿¤ê¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¡×¡Ö¥È¥Þ¥È¥½¡¼¥¹¡×¤È¤Î¡ÈÁêÀÈ´·²¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤È¥Ý¥Æ¥È¤òÅº¤¨¤ë¡£