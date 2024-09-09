Ææ¤ÎÀ¸Ì¿ÂÎà¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥éá·ã¼Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¡ÄÁÌ¯¥Õ¥©¥ë¥à¤Ë12Ëü¿Í¶Ã¤¬¤¯¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«Êâ¤½Ð¤·¤½¤¦¡×
¿Í´Ö¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¡¢ÂÎÁ´ÂÎ¤¬ÌÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¯¥â¡¢¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¡£
¤½¤ó¤Ê¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¡¢¤·¤«¤·ÌÀ¤é¤«¤ËÊÌÊª¤È»×¤ï¤ì¤ë¡ÖÆæ¤ÎÀ¸Êª¡×¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬¡¢X¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¡¼¡¼¡Ö¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥é¡×¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡÷s_sekko¤µ¤ó¤¬2024Ç¯9·î7Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡£
´é¤Ï´°Á´¤Ë¥Í¥³¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î²¼¤«¤é¤Ï¥¿¥é¥ó¥Á¥å¥é¤Î¤è¤¦¤ËÌÓ¤à¤¯¤¸¤ã¤é¤ÊÂ¤¬¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤è¤½¡¢¥Í¥³¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥©¥ë¥à¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ó¤Ê¤Î¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¿·¼ï¡ª¡©
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï9Æü¡¢²øÀ¸Êª¡Ö¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥é¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢È¯¸«¼Ô¤Î¡÷s_sekko¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÀµÂÎ¤Ï...
ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÆæÀ¸Êª¡Ö¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥é¡×¤È¡÷s_sekko¤µ¤ó¤¬Áø¶ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯5·î¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡÷s_sekko¤µ¤ó¤¬¤Õ¤È¼«Âð¤ÎËí¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤¬......¡£
¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥é¡¼¡¼¤¢¤é¤¿¤á¡¢ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤Ãæ¤Î°¦Ç¡¢¥¹¥³¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥©¡¼¥ë¥É¤Î¡Ö¤à¤¯¡×¤µ¤ó¡Ê¸½ºß9ºÐ¡¢ÃË¤Î»Ò¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¡¢¡Ö¿·¼ïÈ¯¸«¤«¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤ª¤¤¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó°ã¤¦¡£
»ô¤¤¼ç¤Ç¤µ¤¨¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¥Ý¡¼¥º¡×¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤¿¥Ë¥ã¥ó¥³¤¬¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹2ÅÙ¤È¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤ª¤µ¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤ÈÉ¬»à¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
4Ç¯Á°¤ÎÁø¶ø°ÊÍè¡¢¡÷s_sekko¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¸½¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö¥Ë¥ã¥é¥ó¥Á¥å¥é¡×¡£
²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Íý²ò¤·¤¬¤¿¤¤»Ñ¤Ë¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï12Ëü·ï¡Ê9ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥·¥ã¥«¥·¥ã¥«Êâ¤½Ð¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤¿¤«¤Ã¤¿Ç³¦·¨¤¬Â©¤ò°û¤ó¤À½Ö´Ö¡ª¡×
¡Ö¤Ë¤ã¤ó¤³ÂçÀïÁè¤Ëµï¤½¤¦¡×