アメリカ合衆国下院が、議員によるMicrosoft Coplilotの使用を禁止しました。議員がサービスを利用することによる情報流出を防ぐ狙いがあります。Congress bans staff use of Microsoft's AI Copilot chatbothttps://www.axios.com/2024/03/29/congress-house-strict-ban-microsoft-copilot-staffers

The March 2024 update for Copilot for Microsoft 365 includes grounded mobile chat and more. - Neowinhttps://www.neowin.net/news/the-march-2024-update-for-copilot-for-microsoft-365-includes-grounded-mobile-chat-and-more/海外メディアのAxiosによると、下院は「下院のデータを、下院が承認していないクラウドサーバーに漏らす恐れがある」と宣言して議員によるAIチャットサービス「Microsoft Copilot」の使用を禁止したとのことです。Axiosが確認したガイダンスによると、Microsoft Copilotは下院が管理するすべてのデバイス上から削除され、ブラウザ版へのアクセスもブロックされるようです。下院はまた「サイバーセキュリティ当局によって、Microsoft Coplilotはユーザーにとってリスクがあると判断された」と述べたといいます。この報道に対し、Microsoftの広報担当者は「政府機関のユーザーはデータに対してより高いセキュリティ要件を持っていることを認識しています。そのため、CopilotをはじめとしたMicrosoftのAIツールで連邦政府のセキュリティとコンプライアンス要件を満たすためのロードマップを発表し、2024年後半に提供する予定です」と述べました。Microsoftのこの発言を受け、商用版とは異なる公的機関向けのAIツールが新たに登場する可能性があるとAxiosは報じています。MicrosoftはMicrosoft Copilotの消費者向けバージョンをリリースしているほか、企業向けにさまざまな有料オプションも用意しています。Microsoftは2024年3月29日に「Microsoft 365のツール内で動作するCopilot for Microsoft 365」が登場予定であることを発表しています。このほか、iOS用およびAndroid用Microsoft 365アプリ内でMicrosoft Copilotが企業独自のデータを使用したサポートをするようになりました。なお、下院は「政府向けのツールが利用になったら再度評価し、その時点で決断を下す」と述べました。