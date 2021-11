『マトリックス』モーフィアス＆エージェント・スミス、新章にも登場！愛され続ける二人の魅力に迫る

全世界で空前の社会現象を巻き起こした伝説のアクション超大作『マトリックス』の新章『マトリックス レザレクションズ』が、全米に先駆け12月17日(金)に日本公開を迎える。新キャストで新章にも登場するモーフィアス&エージェント・スミスの魅力に迫る。

1999年、1作目が公開されるや、これまで誰も観たことが無い未曾有の映像体験で世界中を熱狂させた『マトリックス』。我々の生きるこの世界が実は仮想世界であるという衝撃的な設定。

アクション映画の概念を塗り替えた超絶アクション、緑にきらめくマトリックス・コード、クールでかっこいいネオとトリニティーのルック、斬新な映像と撮影手法、VFXとカンフーの組み合わせや、日本のアニメから影響を受けた異文化的斬新なアクションなど、その衝撃は今も人々の脳裏に焼き付いている。そして映画の域を超え、映像/カルチャー/クリエイター/概念など、今日我々が目にする様々なものが『マトリックス』からの影響を受けているといっても過言ではない、まさに映像革命を起こした作品だ。

その新章『マトリックス レザレクションズ』の監督は、『マトリックス』シリーズの生みの親であり、シリーズ全作品を監督しているラナ・ウォシャウスキー。そして、新作の公開が発表されるや否や、注目を浴びたのはなんといっても『マトリックス』を語る上で欠かせない人気キャラクターの続投。なかでも、モーフィアスとエージェント・スミスが新キャストで再び登場することで、ファンの間では様々な考察が交わされているが真相は未だベールに包まれているまま。そんな、新章を読み解くため、シリーズで愛され続けるキャラクター"モーフィアス"と"エージェントスミス"の魅力についておさらいする。

モーフィアス

人口知能に支配されている人類を解放するために活動する戦士モーフィアス。ネオを<人類を解放する救世主>と信じ、命をかけて彼を支えていく心強いメンターだ。

名前はギリシャ神話に登場する夢の神モルフェウス(Morpheus)から命名。神話では、眠りに入った人間に悪夢への門と、よい夢への門のどちらかを選択させるが、『マトリックス』では、モーフィアスがネオに<真実を知る>赤いピルと<今までの生活に戻る>青いピルを選択させる。

歴代『マトリックス』シリーズでこのモーフィアスを演じているのは、ローレンス・フィッシュバーン。スキンヘッド姿に、耳にかける"つる"のない黒サングラスは、『マトリックス』を象徴するファッションのひとつになるほど。仲間たちの中ではリーダー的な存在で、哲学めいたセリフの数々も人気を集めた。

新章となる『マトリックス レザレクションズ』では、『アクアマン』(18)のブラックマンタ役で知られるヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世がキャスティングされている。

予告映像には、モーフィアスらしいスキンヘッドにサングラスとお馴染みのファッションで登場するが、<赤いピル>を片手に「飛び立つ時だ」とネオを誘う。そして、「君が戦い続けるのは、いまだにこの世界から抜け出せないからだ」という意味深なメッセージを投げかけて、ネオと戦う姿を見せている。果たしてヤーヤが演じる新たなモーフィアスは、ローレンス演じるモーフィアスと、どのようなつながりと背景を持ったキャラクターになるのか。その真相も気になるところ。





エージェント・スミス

エージェント・スミスは、シリーズにおけるネオの最強の宿敵であり、仮想世界"マトリックス"を守る監視プログラムである「エージェント」軍団の長。"マトリックス"内に存在する人間なら誰にでも転移することが可能で、超人的な戦闘能力を持っている。

歴代シリーズでエージェント・スミス役を担当しているのは、ヒューゴ・ウィーヴィング。オールバックに黒スーツ×黒サングラスの姿がトレードマークで、一説ではゲームバラエティ番組『逃走中』に登場するハンターのビジュアルにも影響されているとか!? 先日行われた『マトリックス レザレクションズ』公開決定記念ファンイベントでは、お笑い芸人かまいたちがこのエージェント・スミス風の格好で登壇したことも話題を集めた。

新章『マトリックス レザレクションズ』でエージェント・スミス役として発表されているのは、Netflixオリジナルドラマ『マインドハンター』のFBI捜査官ホールデン役や、ミュージカルコメディ『Glee/グリー』のジェシー役など海外ドラマではおなじみのジョナサン・グロフ。

公開中の特別映像では、「『マトリックス』は僕たちの文化と意識の中に完全に染み込んでしまった。『マトリックス』を見る前の人生は覚えてないね」とコメントし、『マトリックス』が世の中に絶大な影響を与えた現象感を、身をもって経験していることを明かしている。今回のエージェント・スミスは、どのような流れでネオと対峙し、さらなるバトルを繰り広げていくのか。期待が高まる。

モーフィアス、エージェント・スミスの他にも、キアヌ・リーブス演じるネオをはじめ、キャリー=アン・モスが扮するトリニティー、ジェイダ・ピンケット・スミスが担うナイオビも引き続き、新章で姿を見せる。続投するキャラクターたちは、これまでの『マトリックス』とどのような繋がりを見せていくのか―。そして、新たなキャストが演じる意味とは―。

映画『マトリックス レザレクションズ』は、12月17日(金)より全国公開!



「マトリックス トリロジー」

<4K ULTRA HD & デジタル・リマスター ブルーレイ>(9枚組)

価格:21,780円(税込)

発売日:11月17日(水)

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『マトリックス レザレクションズ』©2021 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED. / 「マトリックス トリロジー」© 1999, 2003 Village Roadshow Films (BVI) Limited. © 1999, 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved. / ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世 ©SF/Famous / ジョナサン・グロフ ©Maurice Clements/Famous