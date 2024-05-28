女優新垣結衣（３５）が２８日、テレビ朝日系「家事ヤロウ！！！」に出演。エプロン＆ふんわり洋服で、ポニーテール＆前髪を眉毛の上でパッツンのスタイルで登場した。家事について「すっきりしていいなと思うのは床掃除です」と明かし「大変なんです。やるのは凄く嫌なんですけど、終わった後のスッキリ感が凄い」と語った。「めんどくさいのは洗濯物をたたむ。なんなんでしょうね」と明かして笑わせた。オン眉の髪のせいか