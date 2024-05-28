声優の渕上舞（37）が28日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、結婚を発表した。渕上は「この度、渕上舞は結婚いたしました事をご報告させていただきます」と報告。「これからも感謝の気持ちを忘れず、一人の人間として、そして役者として、より一層精進して参りますので、どうか温かく見守っていただけますと幸いです」とメッセージを寄せた。この日は渕上の37歳の誕生日。直筆の署名入りで、吉報を伝えた。渕上は人気ア