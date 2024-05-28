女優新垣結衣（35）が28日放送のテレビ朝日系バラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜午後8時）に出演し、節約術について語った。番組では街で調査した節約術について紹介。新垣は「シャンプーって最後の方出てこなくなるじゃないですか？」と口にすると、MCのバカリズムが「新垣さんでもあの現象起こるんですね。我々だけのものかと…」と笑わせた。新垣は「出てこなくなったばかりって結構残ってる。だからそれをまず蓋を開けて