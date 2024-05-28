iPhone 13 NTTドコモは、docomo Certified（ドコモ認定リユース品）の対象iPhoneやAndroidスマートフォンについて、30日に価格を改定する。 iPhoneでは「iPhone 13」シリーズなど、Androidでは「Xperia 1 III」などが対象となる。 編集部で調べたところ、たとえばiPhone 13（128GB）の「A+」ランクの場合、本稿執筆時点での価格は10万2300円。30日以降は7万4800円で販売され、値下げされるかた