「巨人−ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）巨人の創設９０周年を記念する「王貞治デー」として行われた一戦。試合前セレモニーではレジェンド・張本勲氏（８３）が登場し、ファーストピッチを行った。張本氏は現役時代、巨人の第３９代４番。王氏とは同い年で、「ＯＨ砲」として活躍した。杖をついて張本氏がグラウンドに姿を見せると、球場からはどよめき。関係者にサポートされ、杖で体を支えながら左投げで投球した