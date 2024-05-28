結成１６年以上コンビの漫才レース「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」で優勝したガクテンソクが２６日のフジテレビ「ワイドナショー」に出演。奥田修二が今田耕司に抗議した。「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ」では、対戦コンビのネタのウケ方などを見て、急遽準備していたネタを外して、別ネタを披露した舞台裏などを明かした。今田が「先々週も言うたけど、お金持ちの彼女にフラれて」と切り出すと、奥田が「それ、ほんまに…何で言うたんで