小林製薬の紅麴（べにこうじ）原料を使ったサプリメントをめぐる健康被害の原因について、厚生労働省は28日、原料の培養段階で青カビが混入したと推定されると発表した。本格的な解明はこれからだが、製造過程で起きた何らかのミスが原因だった可能性が高まった。小林製薬が紅麴原料をつくる流れ小林製薬は2016年、グンゼから事業譲渡を受けて紅麴原料の製造を大阪工場（大阪市）で始めた。それまで麴