霜降明星の粗品が５月27日、自身のYouTubeチャンネル『粗品のロケ』に「粗品粗品の暴露した」という動画を投稿した。暴露ブームに乗り、自分自身の暴露話をしていくという趣旨の企画だ。粗品といえば４月12日放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、「YouTuber、おもんないっすよね？」と切り出し、その流れで「宮迫（博之）とか」と呼び捨てにしてバッサリと切り捨てた。スタジオには元相方の蛍原徹もいたが、お構い