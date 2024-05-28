Oliver Griffin［ボゴタ２７日ロイター］ - 世界最大の熱帯雨林があるアマゾン地域の内部および周辺で違法に建設された道路を破壊するコロンビア政府の取り組みが、このところ停滞している。ペトロ政権と反政府組織の和平交渉を妨げる恐れがあるとの懸念から、道路の破壊が全面的に停止されているケースもあるという。８人の関係者が明らかにした。環境の専門家や科学者によると、コロンビアでは武装勢力や地域社会、牧場