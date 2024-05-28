「自分の人生は、自分で失敗したい」【画像】藤本美貴のSNS投稿には、夫・庄司智春と一緒の写真も多い5月10日放送の「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」（TBS系）で力強く語ったのは、ママタレ界の新女王ミキティことタレントの藤本美貴（39）だ。タレントの藤本美貴◆ ◆ ◆人気絶頂の最中に熱愛が発覚し、グループを脱退芸能記者が解説する。「家庭の出来事や夫でお笑いコンビ品川庄司の庄司智春のエピソードで主婦層の共