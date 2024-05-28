日本時間5月26日、秋篠宮家の次女・佳子さまがギリシャの首都アテネに到着された。今回のギリシャ訪問は、日本との外交関係樹立125周年を記念した公式訪問で、現地メディアからも注目されているという。現地メディアの一つである「Parianostypos」は、25日に「初めて我が国を訪問される佳子さまとは？」と題した記事を掲載。記事では今回の訪問に触れつつ、佳子さまの紹介だけでなく、皇室制度や女性皇族についても解説している。