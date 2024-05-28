メンバーに祝福されるとしみつ（左端、東海オンエアYouTubeより）2023年に結成10周年の節目を迎えた人気YouTuberグループ・東海オンエアのとしみつが、2023年10月に結婚し、今年2月に第1子を授かっていたことをサプライズ発表した。お相手は、ダンス動画で人気を博し、現在はYouTuber「まこち」として活動するまこだ。5月26日、グループのチャンネルに投稿された《【衝撃の5ヶ月間】休憩中の出来事をVTRで再現！この思い出、