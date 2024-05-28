7月7日に投開票を予定している東京都知事選挙。SNSを中心に人気を集める広島県安芸高田市長・石丸伸二氏が立候補を表明するなど、大きな盛り上がりを見せている。そんな中、立憲民主党蓮舫氏も都知事選への出馬を表明。5月27日には会見を開き、《小池都政をリセットしてほしい。その先頭に立つのが私の使命》と、強いフレーズで決意をにじませた。【写真】蓮舫氏とイケメンすぎるアイドル息子蓮舫氏の立候補に賛否両論これに