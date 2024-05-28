28日午後5時50分ごろ、岐阜県関市東新町4の「ダイソー関東新町店」の女性店長（52）から「天井が抜け落ちた。客2人がけがをしている」と119番があった。【写真で見る】社会に衝撃を与えた事件岐阜県警関署によると、落下したのは店内南西側にある出入り口付近の天井で、石こうボードのような板（縦約17メートル、横約6メートル）のほか照明器具などが落下した。客として訪れていた関市の40代男性会社員と自営業の60代女性、ア