【写真・画像】「今いくよ・くるよ」今くるよさん、膵癌のため死去 「どやさ！」のキャッチフレーズで人気　1枚目ABEMA TIMES

今くるよさんが死去 西川きよしら吉本芸人が追悼コメントを発表

by ライブドアニュース編集部

  • 今くるよさんが27日、膵ガンのため大阪市内で亡くなった
  • 同じ吉本興業に所属する西川きよしらが追悼のコメントを発表
  • 「女性漫才師として『漫才ブーム』を牽引されていた」と悼んだ
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