中国・安徽省で、遺伝子を組み換えたブタの肝臓を肝がんの患者に移植する手術が行われた。患者への肝臓の「異種移植」は世界初で、1週間で歩行できるまで回復したという。国営新華社通信などが報じた。ブタ臓器のヒトへの移植の研究は各国でなされており、臨床での利用が進むとみられる。【写真】遺伝子を組み換えたブタ手術は安徽医科大学第1付属病院が17日、雲南農業大学と共同で行った。拒絶反応が起きにくいように遺伝子