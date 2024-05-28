ファッションYoutuberのまとめです。普段はアパレル会社を経営するかたわら、ユーチューブやSNSなどを通じて、ファッションに関する役立つ情報を発信しています。今回はユニクロ感謝祭で買うべきアイテムを5点紹介します。ついに感謝祭が開催されました。いつも以上にコスパよく良品をゲットできるまたとない機会です。夏物も対象なので、これからの季節にも間違いなく活躍してくれるアイテムばかり。ぜひこの記事を参考に