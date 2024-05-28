今月、石川県輪島市の応急仮設住宅で、単身で入居していた70代の女性が亡くなっていたことがわかりました。石川県内の仮設住宅で孤独死が判明した初めてのケースとなります。輪島市によりますと亡くなったのは門前町の仮設住宅に4月中旬から単身で入居していた70代の女性です。今月中旬、女性が電話に出ないことを心配した長男が部屋に入ったところ倒れている女性を発見しましたがすでに亡くなっていたということです。女性は持病