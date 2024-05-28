ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇が、同性愛者に対する差別的な発言をしていたことが分かった/Alessandra Benedetti/Corbis News/Getty Images/File（ＣＮＮ）ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇（８７）が先週の非公開会合で、同性愛者に対する差別的な発言をしていたことが分かった。イタリアの２紙が伝えた。２７日付の伊紙コリエレ・デラ・セラとラ・レプッブリカが内部情報として報じたところによると、教皇