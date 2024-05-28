斬新すぎる“後ろ向きシート”装備 「欲しい」の声もトヨタ車体は2024年5月22日から24日までパシフィコ横浜（横浜市西区）で開催された自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展 2024 YOKOHAMA」にブース出展を実施しました。ブースではコンセプトカー「アルファード FIELD 4 コンセプト」が披露されており、このクルマについてSNSなどではさまざまなコメントが投稿されています。4人乗りの「アルファード FIELD 4 コンセプ