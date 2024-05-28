通帳残高が200円ほどしかない韓国夫婦がテレビに登場し、驚きの生活を明かす。【画像】ネットで知り合った男性の子を孕むも、1カ月で離婚した韓国女性5月29日に韓国で放送される『大人たちは知らない高校生ママパパ4』（原題）第43回には、妻ファン・ガンウンさんと夫イ・テフンさんの夫婦が出演。生後9カ月の息子との日常を公開する一方で、「両親に言えない秘密があり、これを解決するために出演を決心した」として助けを求める