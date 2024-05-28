元中日の藤井淳志氏（４３）が２８日、自身のＸを更新。「最近、ありもしないデマを流されてて本当に腹立つ。しかも、それを真に受けて、脚色してさらに周りに事実かのように話すやつまで登場してるし。後輩巻き込んで変な投資話なんか一切してないことを誓います。まぁ、デマのきっかけの人間はわかってるけど。妬みは女々しいぞ〜」と、綴った。藤井氏は外野手で中日一筋で通算１５年プレー。１０９４試合に出場し、打率・２