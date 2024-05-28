東北大片平キャンパスの正門＝仙台市青葉区時事通信社

てんかん発作の「きっかけ」を発見、神経支援細胞が関与か 東北大

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東北大の研究グループがてんかん発作のきっかけを実験で突き止めた
  • 脳内で神経細胞を支援する「グリア細胞」の一種の活動に着目
  • 活動を制御できれば、てんかんの新たな治療法開発に繋がる可能性があるそう
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