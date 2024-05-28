俳優の高橋一生が２７日、テレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」で、都心のど真ん中に実家があった幼いころの体験を語った。この日は高橋と宮川大輔がゲストでサンドウィッチマンと一緒に鎌倉をバスでロケ。車中でのトークで、高橋の実家の話となった。「ふるさとはどこですか？」と聞かれた高橋は「東京です。赤坂です」といい、サンドも宮川も「都会ですね〜」「江戸っ子」とビックリだ。高橋は「豊川稲荷の横、坂を下