女優新垣結衣（35）が28日放送のテレビ朝日バラエティー番組「家事ヤロウ!!!」（火曜午後8時）に出演し、SNSで大きな反響を呼んでいる。番組では街で調査した節約術について紹介。新垣は好きな家事は「床掃除」と明かすなど家事事情を語ったほか、「寝ぼけている朝もぱっと作って食べられる」というミルクスープを共演者らにふるまった。「緊張しますねぇ」「ドキドキしちゃう」と言いながら作った、野菜がたっぷり入ったミルク