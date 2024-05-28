元スペイン代表DFジェラール・ピケが2022年に立ち上げた7人制のサッカーリーグ「キングスリーグ」。その世界大会である「キングスワールドカップ」がメキシコで行われており、世界的なスターたちも参戦している。その主な顔ぶれをまとみてみる。なお、出場しているのは32チームで、スターがチームの代表になっている場合と選手登録されている場合がある。・1K FC（元スペイン代表GKイケル・カシージャスがチーム代表）・Kunisports