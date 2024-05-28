がんと診断されて治療中の英王室のキャサリン皇太子妃（42）が、年内の公務復帰の可能性はないとの臆測が広まっている。今年1月に腹部の手術を受け、その後の検査でがんが見つかったことを公表した皇太子妃は、昨年のクリスマス以降、公の場から姿を消している。英GBニュースによると、今年3月に予防的な化学療法を受けていることを公表した皇太子妃は、来年まで公の場に姿を見せないかもしれないと王室関係者の話を伝えている。ま