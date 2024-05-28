上司に101回の中傷や脅迫のメッセージを送ったとして、奈良県は28日、中和土木事務所（橿原市）の主査だった男性職員（49）を減給10分の1（2カ月）の懲戒処分にしたと発表した。県が、部下から上司へのパワハラで処分をするのは初めてという。県によると、男性職員は昨年5〜10月、SNSなどを使って上司の携帯電話に「私よりはるかに下級の下級のクズ以下」「見た目通りのポンコツ無能給料泥棒」などとの中傷や、議員の名前