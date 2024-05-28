育児をしていると、突然のハプニングに困ってしまうことがありますよね。それが出先だと、周りの人の視線が気になって、ママもパニックになってしまうことも。そんなとき、予想外の人物に救われることもあるようで……？今回は、「ママのピンチを救ったギャル神対応」にまつわるエピソードをご紹介します。ギャルがおじさんを撃退「子どもを病院に連れていくために電車に乗っていたら、途中で目が覚めてギャン泣き。車内に子ども