「日本の食」インバウンド需要加速日本の飲食インバウンド需要が急拡大している。観光庁の発表「訪日外国人消費動向調査（2024年1月〜3月の一次速報）」によると、訪日外国人消費額は1兆7,505億円と推計された。コロナ前の2019年同期比では、52％も増加している。1人あたりの旅行支出総額を見ると約21万円で、飲食費は宿泊費、買物代に次ぐ支出項目となっている。政府は2030年までに年間6,000万人の外国人観光客、消費額15兆円をめ